Confirmado: J Balvin será papá

La modelo argentina, Valentina Ferrer, y el cantante colombiano de reguetón, J Balvin confirmaron tras meses de rumores que se convertirán en padres por primera vez. La pareja hizo el anuncio posando para la portada de Vogue México, revista para la cual Ferrer concedió una entrevista revelando detalles. “Me hice la prueba en el baño y la repetí tres veces más porque no me lo creía. Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear”, expresó.

Es de recordar que, la primera vez que se habló del embarazo de la modelo fue en noviembre de 2020 cuando el programa de entretenimiento compartió la noticia. Sin embargo, un mes después el intérprete de fue interrogado al respecto por la revista Semana y refirió que la información no era correcta. “No es verdad, pero me gustaría. Es uno de mis grandes sueños”. Sus palabras no acallaron los rumores que siguieron tomando fuerza durante los meses posteriores.



Se disculpa por show cancelado

El cantante estadounidense de origen puertorriqueño Marc Anthony ofreció este domingo y de manera gratuita por su canal de Youtube, aunque grabado, el concierto virtual que tenía pautado para el sábado, pero que nunca se transmitió debido a problemas técnicos.

Además, se reembolsará el dinero a los usuarios que pagaron por el espectáculo , transmitido desde Miami, y pautado para presentarse a través de la página web Livepassplay.com, aseguró el artista en un comunicado de prensa que publicó en sus redes sociales.

“Mi gente, tal como lo prometí anoche, mi equipo y yo hemos estado trabajando sin parar para encontrar una solución a los problemas técnicos de transmisión del evento programado el sábado”, arrancó diciendo el cantante sobre la presentación.

Pese a la situación, el artista agradeció “a todos desde el fondo de mi corazón por todo el apoyo y comprensión”.