Sofía se vacunó contra el Covid-19

La reina Sofía, de 82 años, recibió este martes la vacuna contra la Covid-19 en un centro público de salud de Madrid de acuerdo a los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias, informaron fuentes de la Casa Real. La madre de Felipe VI acudió al ambulatorio de El Pardo-Fuencarral, el más cercano al Palacio de la Zarzuela, donde le pusieron la inyección. En virtud de “los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias”, doña Sofía recibió “la vacuna que le corresponde por franja de edad”, añadieron las fuentes. En las últimas semanas se publicó que el rey Juan Carlos recibió la vacuna durante su estancia en Emiratos Árabes Unidos, aunque la Casa Real no lo confirmó.



El drama de la modelo Cara Delevingne

Cara Delevingne contó su historia y cómo llegó a aceptar su sexualidad. Admitió que creció en “un hogar a la antigua” y que le tomó mucho tiempo comprender lo que significa ser gay. “No conocía a nadie que fuera gay”, admitió con Gwyneth Paltrow como invitada de su podcast Goop.

También comentó que llegó a ser homofóbica. “Yo no sabía que (ser gay) era una cosa y en realidad creo que al crecer no era consciente del hecho de que era homofóbica”, señaló.

A Cara, la idea de estar con una persona del mismo sexo “la dejaba sintiéndose ‘disgustada’”, explicó. “Yo estaba como, ‘Dios mío, nunca lo haría, eso es repugnante, agh’”. Mencionó que su depresión tenía raíces en la batalla de hacer las paces con su orientación sexual.

“Correlaciono la depresión masiva y los momentos suicidas de mi vida porque estaba tan avergonzada de ser eso. Pero, en realidad, esa era la parte de mí que tanto amo y acepto”, explica en el podcast.