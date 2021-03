Dulce María opina sobre el embarazo

La cantante mexicana Dulce María afirmó que “está muy romantizado el embarazo y la maternidad”, y que se trata de una experiencia personal, llena de momentos satisfactorios y duros a la vez. “Está muy romantizado el embarazo y la maternidad y la verdad es que es una transformación de la mujer muy grande. Es mucho sacrificio, muchos riesgos y sí es una cosa maravillosa y un milagro de la vida, pero a cada mujer le va diferente y es muy personal”, expresó la ex integrante de RBD.

Dulce María confesó que se encuentra acoplándose a esta nueva etapa personal “viviendo el momento” y disfrutando de la avalancha de emociones que conlleva ser madre. El hecho ha sido tan impactante en su vida que no descarta que en un futuro, cuando “este un poco más tranquila y adaptada”, dedique su tiempo para escribirle canciones a su hija, María Paula.

La maternidad no es el único ámbito personal en el que la cantante creció. Su trabajo musical dio un giro importante desde el año pasado con los primeros temas de su producción , un disco lleno de “canciones del corazón”. “Es el primer disco que produzco yo sola de manera independiente. Recopilé composiciones mías que no entraron en discos anteriores porque eran canciones muy personales o que no le parecían muy comerciales (a la discográfica)”, mencionó. EFE