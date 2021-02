Pese a no estar entre grupos prioritarios, recibió la vacuna

La cantante de Hole y ex esposa del difunto Kurt Cobain (Nirvana), Courtney Love, fue vacunada en Inglaterra contra el Covid-19, pese a que no se encuentra entre el grupo de adultos mayores de 65 años vulnerables a la enfermedad, quienes al momento son los únicos en ser vacunados en Reino Unido. La cantante estadounidense, de 56 años, dejó Los Ángeles para mudarse a Londres en el otoño de 2019, para concentrarse en escribir su libro y grabar un nuevo álbum, y estuvo radicada en el Reino Unido desde entonces.

La noticia causó polémica, pues solo los ancianos, trabajadores de salud y los adultos extremadamente vulnerables están recibiendo las dosis inmunizantes.

Al respecto, el entorno de Courtney Love indicó a medios británicos que la cantante “tiene una condición de salud subyacente que la hace elegible. Ella está extremadamente agradecida con el NHS y todos los trabajadores de primera línea”. Y su agradecimiento lo hizo muy notorio, pues en su cuenta de Instagram, Love publicó las fotos de cuando recibía la vacuna. La cantante lució un conjunto negro que incluía un vestido, medias y tacones a juego, y una mascarilla protectora.

Courtney apartó la cara cuando la enfermera enmascarada le administraba la inyección en la parte superior del brazo.