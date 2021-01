Programa para democratizar la moda

Fluvia, Mayara y Nahuane son modelos, pero no hacen dieta, aunque sí comen sano, hacen ejercicio y desde el programa del canal E! Entertainment, cuya segunda temporada arranca este jueves en América Latina, buscan "democratizar y humanizar la moda. En una entrevista con Efe a través de Zoom, las tres modelos brasileñas de talla Extra Grande (XL) hablan de sus carreras y de los prejuicios que han tenido que enfrentar en la vida y en la industria de la moda por ser "gordas".

Es una palabra que Fluvia Lacerda, conocida como la Gisele Bundchen de la moda "plus size", no tiene reparos en usar al hablar de sí misma y sus compañeras, pese a que a algunas personas les suene despectiva y por esa razón usan eufemismos como "llenitas". "Las posibilidades que tenemos como modelos "plus size" son tan inmensas como las de los modelos convencionales", dice Lacerda, que ha invertido en su propia línea de ropa de baño, bikinis incluidos. EFE



El primer hombre en portada de ELLE

El artista colombiano Maluma se convirtió en el primer hombre en protagonizar en solitario la portada de la versión estadounidense de la prestigiosa revista de moda ELLE. La jefa editorial de la revista, Nina García, hizo el anuncio en las redes sociales al publicar una foto de la edición de febrero. “Dicen que siempre hay una primera vez... y hoy, como colombiana y editora en jefe de la revista ELLE, estoy muy feliz de anunciar que un colombiano, Maluma, es el primer hombre en tener una portada en solitario en nuestra cabecera”, escribió García. “De una barranquillera a un parce de Medellín, hoy quiero sumarme a las palabras que le dedicó Madonna y que recoge la entrevista y que son la "positividad y energía" que él transmite. Más que nunca, en este 2021 necesitamos más de esto y por qué no decirlo...Más de Maluma”, agregó la periodista y crítica de moda, quien se hizo famosa como jueza del reality Project Runway. EFE