La aclaración del cantante de Jamiroquai

El cantante del grupo funk inglés Jamiroquai, Jay Kay, a quien algunos confundieron con uno de los partidarios de Trump que irrumpieron en el Capitolio estadounidense, negó ser ese hombre de torso desnudo, gorro de piel y cuernos que aparece en las fotografías. En un video colgado en Twitter, el cantante de 51 años, simplemente vestido con una sudadera deportiva e imitando un acento estadounidense, dejó claro: “Algunos de ustedes pueden pensar que me vieron en Washington anoche, pero me temo que no estaba con todos esos frikis”.

En las redes sociales, algunos hicieron bromas con el parecido entre Jay Kay, aficionado a ponerse cosas extravagantes sobre la cabeza, y el manifestante disfrazado, que la prensa identificó como Jake Angeli, un miembro del movimiento conspirativo ultraderechista QAnon conocido como el . El hombre con el rostro pintado de azul, rojo y blanco llevó la bandera estadounidense.



Residente, indignado por los disturbios

El rapero Residente mostró su indignación al asalto del miércoles al Capitolio en Washington DC por parte de partidarios radicales del saliente presidente de EEUU, Donald Trump. “A Estados Unidos solo les falta el wifi un poco mas lento y nos acompañan en el tercermundismo... (sic)”, tuiteó René Pérez, en referencia a los disturbios llevados a cabo por simpatizantes de Trump. Residente, al momento, es el único artista puertorriqueño de renombre que se pronunció sobre los hechos.

Cuatro personas fallecieron en el asalto, informaron las autoridades. Los disturbios, de igual manera, fueron condenados por líderes mundiales de distintas orientaciones políticas, artistas, deportistas y figuras públicas a tan solo dos semanas de que el demócrata Joe Biden dé el relevo a Trump. La mayoría, incluido el propio Biden, responsabiliza de lo ocurrido a Trump por arengar a sus seguidores para llevar a cabo lo que definió como “un asalto sin precedentes” a la democracia.