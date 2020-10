Anna Wintour se separó de Shelby Bryan

Anna Wintour, la editora en jefe de Vogue EEUU, y su marido, el millonario inversor de telecomunicaciones Shelby Bryan, se separaron después de más de 20 años de relación, informaron los medios locales. Según el diario Page Six, que anteriormente ya había informado de que la pareja no atravesaba por un buen momento, se desconoce exactamente qué causó la ruptura definitiva. Mientras algunos medios apuntan a la posible vuelta de Bryan, de 74 años, con su ex mujer, Katherine Bryan, otros señalan simplemente a la erosión de la relación con el tiempo, que empeoró notablemente después de revelarse que el magnate debía alrededor de 1,2 millones de dólares en impuestos. “Ese fue el principio del fin”, contó una fuente anónima a Page Six. “Él comenzó a ser una carga”, agregó.

Wintour y Bryan se conocieron en un evento de gala para recaudar fondos para el Ballet de Nueva York en 1997, cuando ambos aún estaban casados con otros cónyuges.







La vuelta a la pantalla de Sophia Loren

Tras más de una década sin asomarse a la gran pantalla, Sophia Loren regresa al cine con , una película de Netflix, con un claro componente emotivo y familiar para la legendaria actriz italiana, ya que fue dirigida por su hijo Edoardo Ponti.

“Me encanta trabajar con mi hijo, adoro trabajar con mi hijo. Quiero trabajar con mi hijo siempre: tenemos un alma en común”, aseguró la actriz en un coloquio posterior al estreno virtual de la ficción , que llegará a Netflix el martes 13 de noviembre.

Sophia Loren, de 86 años, tuvo como última incursión en el cine hasta ahora el filme , realizado en el 2009, bajo la dirección de Rob Marshall. En la rueda de prensa la reconocida intérprete respondió a las preguntas de otro ícono italiano, como Isabella Rossellini, quien destacó que sentía envidia sana, ya que ella nunca llegó a colaborar en una película con sus padres Ingrid Bergman y Roberto Rossellini.