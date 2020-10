Nuevo desaire con la reina Isabel II

Nadie sabe si la reina Isabel II podrá celebrar la Navidad en su finca de Sandringham, Norfolk, a raíz de la pandemia. La única certeza, en este sentido, es que la reunión familiar no contará con la presencia de los duques de Sussex. Harry y Meghan Markle viven actualmente en su mansión en Montecito, California, y se alejaron de sus deberes reales en marzo de este año. Todo indica que el matrimonio ya le informó a la reina su decisión de celebrar las fiestas en su nuevo hogar. La noticia fue decepcionante para la monarca, que “extraña a Harry y a Archie”, a quien no vio en un año. Se trata del segundo desplante que el príncipe Harry le hace a su abuela después de que en 2019 se instalara en Vancouver para disfrutar en soledad con Meghan, la primera Navidad de Archie antes de su renuncia a la corona. Fuentes de Palacio aseguran que existe una gran probabilidad de que este año Isabel II tenga que renunciar a las celebraciones. Luego de unos meses difíciles para el Reino Unido.



Suspenden vacaciones tras críticas

Los reyes Guillermo y Máxima de Holanda debieron interrumpir sus vacaciones familiares en Grecia luego de recibir un aluvión de críticas por haber decidido viajar fuera del país en medio de la pandemia por coronavirus. Las decisiones privadas de los monarcas de Países Bajos no están siendo muy atinadas en los últimos meses. Este es el segundo escándalo en el que se ven inmersos por no dar ejemplo durante la pandemia, y por no respetar las normas que impone el propio Gobierno holandés para frenar los contagios. Dos días después de que se decretara el confinamiento parcial del país tras registrar nuevos casos de Covid-19, los reyes aterrizaron en Grecia con la intención de pasar unos días de descanso en su villa privada en Kranidi, en la península del Peloponeso, a 160 kilómetros de Atenas, con vistas al mar Egeo. Su estancia, sin embargo, fue muy breve. Tras las críticas, la pareja real emitió un comunicado cuando regresaron el viernes pasado.