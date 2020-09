Prendas eclécticas e intuitivas, las nuevas propuestas de Beckham

La Semana de la Moda de Londres celebró ayer su quinta jornada de desfiles virtuales con las minimalistas prendas de la cantante y diseñadora Victoria Beckham, el adelanto de las creaciones de JW Anderson y la evocación de las raíces que siempre acompaña a las colecciones del español Emilio de la Morena.

La colección primavera-verano 2021 de Victoria Beckham, formada por 21 looks, versa sobre la libertad, en palabras de la diseñadora, que ha querido destacar en ella el ADN de la marca: el predominio de la sastrería, la nitidez en el color y la modernidad.

En el video elaborado para presentar el último trabajo de Beckham, que ha recreado una verdadera pasarela con el desfile de varias modelos, la ex cantante y diseñadora británica habla de la “intuición” que ha guiado el proceso creativo, al haberse llevado a cabo “de forma remota”, debido a las limitaciones impuestas por la pandemia de Covid-19.

Así, la casa londinense apuesta por prendas “eclécticas”, es decir, que reúnen diferentes estilos con el objetivo de vestir a una mujer, que se siente libre con cada look.

En la temporada cálida de Beckham predominan los abrigos tres cuartos y las gabardinas, los vestidos fluidos en tonos cálidos y escote en V, el tejido denim y los pantalones de talle alto y con campanas que llegan hasta el suelo.

En la mayoría de prendas se impone un diseño liso, con excepción del distintivo animal print en un vestido y un abrigo, combinados con negro. La apuesta por grandes collares de cadena, los vestidos largos y los trajes de pantalón y americana en blanco y negro destacan dentro de una colección que rezuma sofisticación. EFE