J Balvin se recupera del Covid

Aislado en su casa de Medellín, con paciencia y mucho reposo, J Balvin (35) se recupera del coronavirus. El cantante colombiano de reguetón fue uno de los galardonados en los Premios Juventud 2020, una ceremonia en la que participó desde su salón y en la que obtuvo cinco premios. En su discurso de agradecimiento, la estrella reveló que contrajo el Covid-19 y que aún se está recuperando de la enfermedad, que le tocó “bien duro”.

“Me siento muy agradecido. En este momento a duras penas estoy saliendo del Covid-19”, explicó durante su discurso. “Han sido días muy difíciles y complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar, pero a mí me tocó. Y me tocó bien duro”, mencionó

“Envío un mensaje a todos los que me siguen y a toda la juventud”, continúa el cantante. “Que se cuiden, que no se piensen que esto es un chiste. El virus como tal sí existe, y es muy peligroso”. Un mensaje importante para su joven público. Aseguraba también que esto fue una de las experiencias de salud más duras que le tocó vivir hasta el momento, calificando el coronavirus como un “arma letal”.

Según su testimonio, el cantante colombiano vivió días muy difíciles: “Más allá de cualquier otra cosa el virus es real. A mí casi me mata, lo pasé muy mal. Fiebre de 40, frío, la pérdida del olfato, la baja de oxígeno”, explicaba en el video de su cuenta de Instagram.