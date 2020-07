Madre e hija fueron dadas de alta

La estrella de Bollywood y ex Miss Mundo, Aishwarya Rai Bachchan, y su hija de ocho años, que habían sido hospitalizadas tras haber dado positivo al coronavirus a mediados de julio, salieron del hospital, anunció su marido. “Aishwarya y Aaradhya afortunadamente dieron negativo y fueron autorizadas a salir del hospital”, escribió en Twitter Rai Abhishek Bachchan, que agradeció a los seguidores por sus “oraciones y buenos deseos”.

“Mi padre y yo seguimos en el hospital”, añadió.

Aishwarya Rai Bachchan, de 46 años, y su hija Aaradhya se habían puesto en cuarentena en su domicilio pero tuvieron que ser trasladadas al hospital después de haber registrado “dificultades para respirar”, había informado a mediados de julio el Times of India. “Están bien”, había indicado a la agencia de prensa Press Trust of India una fuente del hospital, en el que ya se encontraban el esposo de la artista así como su suegro y leyenda viva del cine indio, Amitabh Bachchan. AFP



Joe Jonas y Sophie Turner son padres





Sophie Turner, la actriz de , y Joe Jonas, el cantante de los Jonas Brothers, confirmaron este lunes el nacimiento en Los Ángeles (EEUU) de su primera hija. “Sophie Turner y Joe Jonas están encantados de anunciar el nacimiento de su bebé”, aseguró en un comunicado el representante de Turner a la cadena de noticias CNN y la revista People, aunque sin dar más detalles de la noticia.

Según el medio especializado en famosos TMZ, la actriz dio a luz el pasado miércoles en un hospital de California a una niña que se llama Willa. Los seguidores de ambos artistas supieron del embarazo cuando salieron a la luz unas fotos de la pareja paseando por Los Ángeles esta primavera, después de que ambos se casaran en Las Vegas el año anterior. “La pareja se está tomando el tiempo para disfrutar de este momento especial y solo han compartido las noticias y actualizaciones con familiares y amigos”, afirmó una fuente cercana a la revista Entertainment Tonight. EFE