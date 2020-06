Cara Delevingne se declara “pansexual”





Tras romper su noviazgo con la actriz estadounidense Ashley Benson, la modelo británica Cara Delevingne, famosa por sus cejas gruesas, sus tatuajes y su pose rebelde, se declara “pansexual”, “yo -dice- me enamoro de la persona, eso es todo”. Cara Delevingne, en una entrevista a la revista Variety de la que es portada este mes de junio, ha declarado que siempre será “pansexual”, persona que se siente atraída por todos los sexos y géneros. “No me importa que alguien se defina a sí mismo como él, ella o ello. Yo me enamoro de la persona, eso es todo. Me atrae la persona”, ha explicado a Variety. Es una de las modelos y actrices más emblemáticas de los últimos tiempos. Cara Delevingne, de 27 años, desciende de una familia aristocrática inglesa. “Crecí en una familia inglesa reprimida y anticuada. No quería disgustar a mi familia. Me sentía profundamente infeliz y deprimida. Cuando no aceptas una parte de ti o te amas a ti mismo, es como si no estuvieras allí”, dice. EFE



Chanel presenta su primer desfile virtual

Chanel presenta , la primera colección tras la pandemia, un trabajo que se transformó en un desfile virtual a través de sus redes sociales y web, en el que se vieron prendas livianas y relajadas con una estética mediterránea. Después de que la industria de la moda anunciara grandes cambios, Chanel, mostró su nueva colección Crucero 2020/21, que tenía previsto dar a conocer con un desfile en la isla de Capri el pasado 7 de mayo. “Inicialmente tenía en mente a Capri pero no sucedió al final debido al bloqueo” explicó la diseñadora Virginie Viard. Los diseños relajados y libres de las legendarias actrices que veraneaban en la Riviera francesa e italiana en los años 60 fueron la fuente de inspiración de Virginie Viard, quien decidió confeccionar con telas que ya tenían en las talleres de la casa Chanel. “La colección, en general, evolucionó hacia un viaje por el Mediterráneo, sus islas, el aroma del eucalipto y los tonos rosados de las buganvillas”, añade. EFE