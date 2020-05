Brian Austin Green y Megan Fox separados

Después de 10 años de matrimonio, la pareja de actores formada por Megan Fox y por Brian Austin Green se separan. Así lo dio a conocer el propio Green en uno de los episodios de su podcast. La pareja tiene tres hijos en común, Noah Shannon (7), Bodhi Ransom (6), y Journey River (3). “Hemos tenido una relación maravillosa, siempre la querré y sé que ella siempre me querrá”, explicó Green. Además dijo que la separación no tuvo que ver con infidelidades. Al parecer, la cuestión se decidió a finales de año, cuando decidieron emprender caminos por separado. “Ha sido un gran cambio para ambos”, relata. La cuestión es que Fox fue fotografiada junto al rapero Machine Gun Kelly, con quien participó



Planea publicar su diario personal

La adaptación de Meghan Markle a la vida como miembro de la realeza británica no fue lo que ella esperaba y terminó renunciando a sus deberes reales, llevándose al príncipe Harry y a su hijo Archie fuera de Reino Unido. Recientemente se especuló sobre la posible existencia de un diario personal en el cual Meghan se refugió durante la época más difícil bajo el escrutinio público. Ese m Parece que Meghan tiene muchas ganas de que “la gente conozca su parte vulnerable”, dijo la amiga al citado medio. “Creo que quiere que la gente sienta compasión hacia ella y que sepa por todo lo que pasó, que fue de todo menos un cuento de hadas”, dijo.