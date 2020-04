Selena Gómez sufre trastorno

La cantante y actriz Selena Gómez desveló que ha sido diagnosticada con trastorno bipolar, durante una entrevista con Miley Cyrus en la que ambas artistas conversaron sobre sus carreras, familias y de cómo lidian con la ansiedad.

Es la primera vez que Gómez, de 27 años, pone nombre a su trastorno después de haber experimentado capítulos de ansiedad y depresión, sobre los que ha hablado en anteriores ocasiones y que además han inspirado varias composiciones musicales. “Recientemente, fui a uno de los mejores hospitales de salud mental... McClean, hablé de ello después de pasar por diferentes cosas durante años. Entonces supe que era bipolar”, contó Gómez en una conversación con Cyrus emitida por Instagram.

La entrevista entre ambas cantantes formaba parte del programa Bright Minded, que ofrece Cyrus en directo por la red social durante esta etapa de cuarentena por el coronavirus.

Según Gómez, que siempre ha sido muy abierta sobre sus problemas, el tener información y conocer su trastorno hace que se sienta más segura. “Cuando voy a buscar más información, en realidad me ayuda. No me asusta una vez que lo conozco –aseguró– y creo que la gente se asusta de eso”. La cantante señaló que la mayoría de las personas no están acostumbradas ni saben hablar sobre algo tan común como la salud mental. EFE