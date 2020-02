Confirman ruptura

La actriz israelí Meital Dohan confirmó la ruptura de su noviazgo con Al Pacino, una historia de amor que se hizo “insostenible”, confiesa, debido a la “vejez” del célebre actor, de 79 años. “Es difícil estar con un hombre viejo, incluso Al Pacino”, afirma su ya ex novia –conocida en las pantallas por su papel en la serie Weeds–, en una entrevista en con la revista israelí LaIsha.

Dohan, de 43 años, reconoce que la estrella de Hollywood ya es un hombre mayor. “Incluso con todo mi amor, (la relación) no duró”, lamenta la actriz, que asegura que a Al Pacino “no le gustaba gastarse dinero” y que durante su romance solo le compró flores. Sus lazos con el casi octogenario artista –famoso por clásicos del cine como The Godfather o Scarface– se cortaron definitivamente hace poco, después de una discusión y de que ella decidiera dejarlo, aunque aún le tiene cariño y consideración. Los rumores sobre el fin de su relación se extendieron cuando Al Pacino asistió solo a los premios Oscar. “Tuve una pelea con él y le dejé”, pero “le quiero y aprecio, y me alegro de haber estado a su lado cuando me ha necesitado”. La actriz considera que ha sido “un honor” haber estado con Al Pacino, está satisfecha de ser “parte de su legado”, y no se arrepiente del romance que vivieron y espera que puedan seguir siendo “buenos amigos”. EFE