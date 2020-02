A Middleton le gusta Made in Spain

Tras el Megxit, Kate Middleton está imparable y se convirtió en uno de los miembros más queridos de la familia real británica y cuenta con un agenda oficial muy ocupada que le sitúa en el centro de todas las miradas, al igual que sus looks, en los que cada vez más incluye moda española. Su estilo es sobrio y sencillo muy “lady". Prefiere no llamar la atención, pero al ser quien es, se convierte en proeza imposible. Se estudian sus palabras, se valoran los gestos y se analizan sus estilismos, clásicos y contenidos, que generan fascinación e interés en la prensa y redes sociales desde que se casó con el príncipe Guillermo.

Kate es un referente de estilo, tienen una legión de seguidoras incondicionales que la siguen con interés y tratan de replicar todo lo que viste. El vestido es la prenda fetiche de la duquesa de Cambridge, una pieza que suele llevar con abrigos en los mismos tonos y zapatos de salón, aunque últimamente prefiere calzar botas. En su armario hay diseños de Alexander McQueen, Jenny Packham, Emilia Wickstead, Erdem, Jenny Packham, Chanel, Stella McCartney o Issa, pero también hay moda española del grupo Inditex y calzado de Castañer, Valverde del Camino o de Stuart Weitzman. Si para su boda lució un modelo de Sarah Burton, directora creativa de Alexander McQueen, para comenzar su luna de miel optó por un sencillo vestido con falda plisada de Zara, modelo con el se airea su idilio con la ropa española. EFE