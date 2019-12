La reaparición de Angélica Rivera

Angélica Rivera, la que fuera esposa del ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto, vuelve a saltar a la palestra y lo hace de forma indirecta a través del Instagram de su hija Sofía Castro, quien publicó una storie en la que aparece la imagen de actriz bajo el rótulo: “Ella... Así de bonita”. En la fotografía publicada por Castro se puede ver de perfil a la ex primera dama de México, con una apariencia informal, sin maquillaje estridente y ataviada con suéter negro y una gorra, también oscura.

En la imagen, tomada por su hija, la también actriz Sofía Castro, aparece la conocida intérprete de telenovelas con su melena suelta. Asimismo, Angélica Rivera muestra un porte relajado, pensativo, sin estridencias, con el sosiego propio de una persona que ya se encuentra alejada de los focos públicos.

La imagen parece que está tomada en un restaurante o negocio de hostelería, ya que al fondo se observan unos comensales, aunque no se reveló la localización exacta del lugar donde se tomó el retrato.

Sofía Castro acompaña la imagen de su madre con un emoticono sonriente y con ojos de corazón.

Angélica Rivera nació en Ciudad de México el 2 de agosto de 1969, debutando como actriz en la telenovela , 20 años después, en 1989. Rivera se casó en segundas nupcias con el ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto el 27 de noviembre de 2010, cuando este era gobernador del estado de México. El 2 de mayo de 2019, Enrique Peña Nieto, tras terminar su presidencia unos meses antes, anunciaba el divorcio de la pareja. Sofía Castro es hija de Rivera y José Alberto Castro. EFE