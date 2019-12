La incomodidad de William Levy

El actor William Levy, que estrenó un thriller en la pantalla grande, asegura que aún le siguen pareciendo muy incómodas las escenas de sexo en los rodajes de películas, sobre todo porque no quiere que sus hijos, Christopher y Kailey, vean este tipo de imágenes. “Es mi profesión, es mi trabajo y lo hago con mucho respeto y amor, pero grabar este tipo de escenas es muy incómodo y nunca te acostumbras a ellas”, explicó.

Galán de telenovelas, Levy estrenó , de Matías Moltrasio y basada en el libro de J.A. Redmerski, donde ha ejercido como productor, coguionista.

Levy, que interpreta a Víctor, un matón a sueldo, confesó que le intimida realizar este tipo de escenas de “alto voltaje sexual” por la imagen que se pueden llevar sus hijos al verlo desnudo en la gran pantalla.

“Mi mamá y mi abuela me han visto desnudo un montón de veces, pero me preocupa más mis hijos y siempre les advierto que este tipo de cosas no pueden verlas, especialmente mi hija”, comentó.

Es la primera vez que se embarca en un proyecto cinematográfico con su propia productora y quiso hacerlo en español. “Cuando dije que quería hacerla en español todo el mundo me decía que era mejor en inglés, que era un riesgo en español, pero yo no me lo pensé dos veces porque no me importaba el riesgo que estaba corriendo, lo estaba haciendo para mi público y eso es lo que más me llena”, argumentó. EFE