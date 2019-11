Fue presionada para desnudarse

Emilia Clarke afirmó que sus jefes de la presionaban cuando se negaba a realizar escenas desnuda con las que no se sentía cómoda. En una entrevista con Dax Shepard, la actriz, de 33 años, dijo que los desnudos no estaban contemplados en el contrato, pero sentía que debía hacerlo de todos modos porque era nueva en la industria. “Soy mucho más sabia ahora con lo que me siento cómoda y con lo que estoy de acuerdo en hacer”, afirmó Clarke. No obstante, tiempo atrás no tenía esa actitud cuando una escena no le gustaba o ponía algún tipo de impedimento. Cuando se empezó a rodar la serie, en julio de 2010, tenía 22 años. Era más joven, más ingenua, estaba comenzando su carrera y no fue fácil poner límites. “He tenido peleas en el set de rodaje. Yo decía que no, que me cubría con una sábana. Y me replicaban: ‘No querrás decepcionar a tus fans’”. Una vez terminada la serie, la actriz británica fue más explícita sobre las presiones que recibió para desnudarse durante su actuación. Clarke fue una de las voces principales que se levantaron contra los desnudos innecesarios hasta que se negó a seguir exponiendo su cuerpo ante las cámaras. “Quiero que me conozcan por mi talento, no por mis pechos”, declaró en el 2015. Ahora, tras ocho exitosas temporadas, la actriz fue más clara todavía al hablar de las presiones que recibió para mostrarse con poca ropa. Incluso en una ocasión se negó a rodar una escena. La estrella recuerda que si aceptó toda la desnudez de las primeras temporadas fue porque era una actriz primeriza.