Johnny Depp vive alcoholizado

Fuentes cercanas a Johnny Depp manifestaron estar muy preocupadas por el actor, pues bebe alcohol “como si fuera agua”, mientras continúa la batalla en la corte con su ex esposa Amber Heard.

“Johnny todavía estaba pidiendo botellas de vodka en su habitación a las tres de la mañana cuando tenía un evento de alfombra roja al día siguiente”, reveló una fuente al sitio Radar Online, según publica Infobae.

El actor de 56 años comentó que no le gustaba su habitación de hotel, donde se está hospedando en Sídney, Australia, pero luego bromeó que estaba bien porque de todos modos planeaba destruirla.

Para su ex esposa Amber Heard que Depp haga algo así no la asombraría. Recientemente, el actor presentó una demanda por 50 millones de dólares contra la actriz de , luego que ella dijo ser víctima de violencia doméstica. Alegó 13 actos de violencia en su contra y lo acusó de mezclar alcohol con tabletas de éxtasis.

Depp descartó las acusaciones y afirma que él es el maltratado. La guerra entre ambos comenzó en mayo de 2016 y actualmente continúan lanzándose acusaciones públicas, a pesar de que en febrero del 2018 llegaron a un acuerdo de divorcio, donde el actor tuvo que pagar más de cinco millones de dólares a su ex y esta, a cambio, retiraba la orden de alejamiento que pesaba sobre él.