Will Smith publicó sobre su colonoscopía

El actor Will Smith publicó un video en Instagram y uno más largo en su canal de YouTube sobre su travesía para un estudio de colonoscopía.

En su cuenta de Instagram, Will Smith bromeó sobre su primera colonoscopía y comentó en su publicación: “Dijeron que no puedes llegar a 50 millones de seguidores en IG sin mostrar tu trasero”. La verdad es que instó a sus seguidores para que, como él, fueran al médico y se sometieran a este procedimiento preventivo.

En el video de 17 minutos de duración, el intérprete relata lo que va viviendo en el hospital desde las seis de la mañana. Además, confesó a su doctora, Ala Stanford, sentir miedo en una pequeña cápsula; sin embargo, el actor no flaqueó y continuó con su decisión.

Detalló su ayuno en el que tomó únicamente líquidos antes de que le pusieran la anestesia. Después enseñó el momento antes de despertar y la recuperación en su domicilio.

Luego llegaron las malas noticias. Le detectaron un pólipo precanceroso que podría haber derivado en algo mucho más grave.

“El 95% de los cánceres de colon surgen de este tipo de pólipo que estaba en su colon”, expresó, y agregó: “Sabemos que los exámenes y una detección temprana salvan vidas”.



JLo a prueba como bailarina exótica

Jennifer López reconoció que su protagónico como bailarina exótica en la cinta fue el trabajo más difícil de su vida, pero también es la puerta para reconocer el esfuerzo de las mujeres y volverlas el centro de la historia. El filme muestra a JLo en su mejor momento a los 50 años. Como productora, una actuación que le podría dar un premio Oscar y un cuerpo envidiable.

El guion de esta película está basado en el artículo publicado por la periodista Jessica Pressler en la revista New York Magazine en 2015, el cual cuenta la historia de un grupo de strippers, comandadas por Samantha Barbash, que se dedicaron a estafar a los hombres ricos con los que interactuaron a principios de este milenio.

En el filme también participaron Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Lizzo y Cardi B.





J. Lo fue la encargada de personificar a Samantha y reconoció que su aparición en la cinta debía ser impactante, por lo que lo hizo sobre una barra al ritmo de la canción , de Fiona Apple.