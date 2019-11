La reina Margarita, amenazada de muerte

La policía danesa anunció que esta semana fue arrestado un hombre porque su mujer temía que pudiera atentar contra la familia real danesa o incluso la sueca. El hombre, de religión musulmana y de 33 años, permanecerá detenido al menos diez días mientras la investigación siga su curso.

Tras las primeras pesquisas, el detenido ha confesado que es residente danés, que trabaja en Suecia y que es musulmán practicante. Según parece, manifestó haberse dejado una barba larga por cuestiones estéticas y trató de quitar importancia a sus afirmaciones, aunque parece ser que los investigadores no han dado credibilidad a sus explicaciones. Entre las pruebas que le incriminan se encuentran diversos mensajes en Facebook que han sido descritos como “amenazantes” y “preocupantes”. En uno de sus posts hablaba de decapitar a la reina Margarita y a toda la familia real danesa. Este individuo, cuya identidad no trascendió, también habría amenazado al rey Carlos Gustavo de Suecia, y al político danés Rasmus Paludan, quien promueve políticas antiinmigración en su país. La pretensión de la casa real con estas medidas es aumentar la seguridad, sobre todo cuando se forman aglomeraciones de gente alrededor del palacio, algo que ya es habitual.



Habló de los miembros de la familia real

En una entrevista de radio con Nigel Farage a través de la London Broadcasting Company (LBC), Donald Trump declaró que vio un documental en el que la esposa del príncipe Harry de Inglaterra, Meghan Markle, se quejaba del trato que le daban los medios ingleses y del mundo, notando que la mujer de 38 años de edad se lo tomaba de forma personal. “Creo que tienes que ser un poco diferente a eso, pero ella lo toma muy personal y puedo entenderlo, pero no la conozco”, dijo Trump. Algunos detractores del empresario hicieron eco de que el político no tenía autoridad para dar este consejo debido a que cuando un medio de comunicación publica críticas hacia él, sin ninguna prudencia él ataca en Twitter llamándolos enemigos del pueblo. En cuanto al esposo de Meghan, el presidente de EEUU confesó que le pareció genial cuando lo conoció en junio pasado en su visita al Reino Unido. Mientras que de la reina Isabel II, expresó: “Me senté a su lado y ella estaba sonriendo y pasando un buen rato y yo también estaba pasando un buen rato. Ella es una gran mujer. Lo digo muy raramente. No digo eso a menudo sobre nadie”.