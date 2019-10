Jane Fonda entre detenidos en EEUU

Jane Fonda fue arrestada ayer en las escalinatas del Congreso de Estados Unidos con un puñado de manifestantes que reclamaban decisiones del Gobierno para contrarrestar el cambio climático. “Voy a usar mi cuerpo, que es ahora en cierto modo famoso y popular por la serie que voy a hacer en el distrito de Columbia, y vamos a tener una manifestación cada viernes”, dijo la actriz al The Washington Post. Una decena de personas se congregaron en las escalinatas del Congreso portando carteles con textos acerca del cambio climático, y desafiaron las instrucciones de la Policía del Congreso para que desistieran. Fonda, que fue la tercera persona esposada y detenida, prometió que continuará esas protestas durante los próximos 14 viernes, que es el tiempo que la actriz estará en la capital de EEUU para la producción de la serie , de Netflix. “Vamos a incurrir en la desobediencia civil y vamos a ser arrestadas cada viernes”, dijo Fonda al Post. EFE



Reconocimiento a mujeres en los Grammy

Dayanara Torres (foto), Lila Downs, María Elsa Ayerbe, Luana Pagani y Elsa Yep son las cinco mujeres premiadas con el Leading Ladies of Entertainment, un galardón especial que se entrega en la semana de los Latin Grammy, anunció ayer la Academia Latina de la Grabación. “Es una distinción y reconocimiento que reciben mujeres profesionales y con gran consciencia social en el campo de las artes y el entretenimiento y que han hecho importantes aportes e inspiran a la próxima generación de mujeres líderes”, detalló la Academia Latina en un comunicado. Se trata de la tercera vez que se entrega este reconocimiento especial dentro de la semana de los Latin Grammy en Las Vegas (EEUU). La cantante Lila Downs, ganadora del Grammy y el Latin Grammy, y Dayanara Torres, actriz y modelo que fue nombrada Miss Universo en 1993, figuran entre las elegidas este año para el Leading Ladies of Entertainment. También aparecen María Elsa Ayerbe, ingeniera de audio y productora musical; Luana Pagani, ejecutiva de música, presidenta y socia en SeitrackUS, y Elsa Yep, directora de finanzas y vicepresidenta ejecutiva de operaciones de Universal Music Latin Entertainment para Latinoamérica y la Península Ibérica. La gala será el 12 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos. EFE