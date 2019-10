Publican las fotografías de su enlace

El cantante Justin Bieber y Hailey Baldwin viven en una nube desde que se casaron el pasado 30 de setiembre en un lujoso resort en Carolina del Sur, en una ceremonia íntima, rodeados de 156 personas entre familiares y amigos. En las redes sociales el artista canadiense publicó algunas de las fotos privadas de la boda, que están volviendo locos a sus fans. Todo lo relacionado con la boda de Justin Bieber y Hailey Baldwin se está conociendo poco a poco. No se sabía cómo era el vestido de la novia hasta una semana después ya que Hailey publicó las fotos. La novia lució un delicado vestido con corte de sirena bordado con flores y perlas diseñado por Virgil Abloh. Pero lo que más sorprendió a los fans, fue el detalle del velo de la novia, ya que tenia bordado la frase Till death do us apart (Hasta que la muerte nos separe).

Los felices contrayentes habían contado con medidas extremas para proteger la privacidad de la ceremonia. Pero poco a poco van surgiendo nuevas imágenes que están haciendo las delicias de los seguidores de la pareja.



Todos los detalles de la boda de Rafa Nadal

La fortaleza de Albercutx en Mallorca, España, será el escenario en el que Rafael Nadal y María Francisca Perelló, más conocida como Xisca, se darán el el próximo sábado 19 de octubre tras más de quince años de sólida relación, lo cierto es que el enlace del tenista más galardonado de la historia de España y de la empresaria se verá marcado, al menos en lo que a la ceremonia religiosa se refiere, por la austeridad. Después de varios meses de incertidumbres y silencios, el periódico Diario de Mallorca reveló algunos detalles y habló con el sacerdote que oficiará el enlace. “Sencillo, personal e íntimo”, así definió el cura Bartomeu Català. La privacidad predominará sobre el resto. Es imposible acceder a ella sin permiso, pues se trata de un “espacio privado extremamente vigilado y controlado” para protegerse de los flashes, detalló el periódico. Serán cerca de 500 invitados los que se esperan que arriben a la residencia, a la cual se podrá llegar de tres formas diferentes ya que cuenta con un helipuerto, dos muelles y una carretera directa para ir por tierra. Se especula con la presencia de los reyes eméritos Juan Carlos I y Sofía, quienes podrían aterrizar en el aeródromo