Encuesta señala que 42% cree poco probable que tendrá Covid

Autoinmunizados. Un sondeo realizado en más de 1.000 hogares, reveló la falsa sensación de seguridad en casi la mitad de los encuestados con respecto a la posibilidad de contagio de coronavirus. También dio a conocer otros aspectos de esta era Covid en el país.

La encuesta realizada por Unicef, con la cooperación de USAID y el apoyo del Ministerio de Salud, sirvió para conocer la percepción y medidas que lleva adelante la población en este tiempo. Los resultados detallan que el 42% de los consultados considera poco probable que contraerá el virus. Por otra parte, el 39% piensan que es baja la posibilidad de que sus familiares sean afectados. En menor proporción, el 13% considera nada probable que sean afectados por el virus y el 12% que la situación no afecte a sus familiares. Sumando ambos porcentajes en dichas percepciones, se llega a más del 50% de personas que se consideran salvadas de la posibilidad de contraer la enfermedad en plena pandemia. Las líneas donde acudir ante los síntomas de coronavirus no están muy claras en el entendimiento de los encuestados. El 57% considera que debe comunicarse al 154. En la misma proporción considera que el 911 es el canal de comunicación ante esta situación. El 154 es la línea habilitada para reportarse en caso de presentar síntomas de Covid y agendar el testeo. En cambio el 911 es el número destinado a otras urgencias. Miedos De todos los encuestados, el 98% admitió que está dispuesto a hacerse la prueba. El 2%, que corresponde a 21 personas, justificó su negativa. La mayoría expresó que teme ser discriminada o abandonar a su familia en caso de hospitalización. Una de las respuestas más llamativas tiene que ver con la no confianza. Según la respuesta, es por temor a que se introduzca algo raro al organismo en el momento del test. Los consultados tampoco tienen muy claro la transmisión de la enfermedad en el caso de una embarazada a su hijo. Como dato importante un alto porcentaje conoce en precisión las formas de contagio del virus. También están al tanto de los principales síntomas y las condiciones de riesgo para quienes contraen la enfermedad. Con respecto al nivel de cumplimiento de la cuarentena de parte de la población, el 62% considera que el acatamiento ha sido de bastante a mucho. Este mismo porcentaje señala también que entre los familiares que están dentro del grupo de riesgo se encuentran sus padres.



Nueva amenaza a la salud



Confusión. Unicef hizo el sondeo en más de 1.000 hogares. Muchos no saben dónde reportar su caso.



Cuando hablamos de no compartir utensilios, el porcentaje de gente que toma medidas preventivas es bastante inferior al cumplimiento de las otras medidas.

Julio Mazzoleni

Ministro de Salud Pública



Compra de insumos para testeos

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, anunció ayer que entre hoy y el lunes se concretará la compra de 200.000 insumos para realizar las pruebas del Covid.

“Esta compra nos permitirá realizar una compra entre 100.000 y 200.000 unidades. Decimos esas cifras porque estamos hablando de una compra abierta. Eso nos va a dar suficiente stock como para poder afrontar los próximos meses. En el ínterin tenemos un stock suficiente para los próximos 15 a 20 días”, detalló.

Señaló que si fuese necesario, esta cantidad se irá ampliando realizando compras en el mercado local. El titular de la cartera sanitaria informó además que ya está cerrado el trato con la industria local. A través del acuerdo nacional, la industria textil del país se encargará de confeccionar 3.000.000 de batas médicas para el personal de salud.