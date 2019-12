“Todavía no hablamos (con Horacio Cartes) porque los dos venimos muy ocupados. Tengo la cabeza en los dos últimos partidos, lo demás se verá después”, comentó Chamot a Fútbol a lo grande, 1080 AM. “El deseo de un técnico es siempre seguir trabajando, pero si no es así no hay problema”, agregó.

También confesó que al llegar al club prometió a Cartes “esfuerzo y trabajo. Trabajamos para entrenar bien y eso nos lleva a ganar partido y lograr objetivos”, sostuvo.

Sobre los constantes reclamos que recibió de la afición albinegra, Chamot sostuvo: “Es normal que no se pueda contentarles a todos, pero no consiento que la gente pague una entrada y luego venga a insultar y agredir. Uno desea de la gente el aliento, que resalte la virtud y no el error”.

LA FORTALEZA. “Estoy aprendiendo día a día, marcando siempre un buen camino, que construya un grupo, para mí la fortaleza es lograr eso”, indicó.

“Yo siempre fui franco. Chamot no se la sabe todas, soy falible. Me puedo equivocar, pero tengo el corazón para aceptar consejos y críticas. De eso uno tiene que sacar lo bueno y lo que no sirve dejarlo de lado”, aseguró.

AGRADECIDO. Chamot no dejó de agradecer todo lo que le brinda la institución, a él y a su cuerpo técnico. “Les dije a mis colaboradores: Hemos venido a un lugar increíble, en pocos lugares se ve un lugar tan bien organizado. Encontré excelencia en Libertad, estoy muy agradecido por todo y creo que si no seguimos vamos a extrañar”, confesó.

“Encontré unos líderes positivos, como Tacuara Cardozo, Patito Aquino, Riveros, Da Silva, Viera, estoy hablando de una selección de jugadores importantísimos, de gran trayectoria; no es fácil estar al frente de ellos y nos dieron una gran mano en todo esto”, confesó el entrerriano.

FILOSOFÍA. Chamot tiró un par de consejos para tener en cuenta. “Siempre peleo por ser yo, es lo que de niño alimenté, tener los pies en la tierra y entender que es una responsabilidad todo lo que uno hace. Ser el ejemplo a mí me interesa mucho y me gusta ser sincero, más delante de un jugador”, reveló.

“Cuando uno quiere dirigir un equipo sin antes saber dirigir una casa es algo complicado. Primero hay que saber tratar a los hijos, a la esposa. Ahí uno aprende a ser un gran técnico” sentenció.