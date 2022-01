Encarnación prepara una gran fiesta de Carnaval

A través de una conferencia de prensa brindada por los presidentes de los clubes Pettirossi, Nacional, 22 de Septiembre y Universal, y representantes de productoras y locales nocturnos, dieron a conocer los detalles de lo que será el evento el próximo 5 de febrero en el Centro Cívico Municipal - Sambódromo de Encarnación.

Se prevé la apertura a las 21:00 y el cierre del evento a las 6 la mañana. Destacaron en la oportunidad que Encarnación es Carnaval por lo tanto no se podía pasar un año más sin tener al menos una noche de la gran fiesta que anualmente convoca a miles de personas. El único club que no participará es el San Juan, cuyos directivos a través de un comunicado ya habían anunciado que no formarían parte de la edición 2022 de los corsos u otro evento relacionado al mismo.

Se prevé la presentación de las principales figuras de cada club de comparsa, un promedio de 10 personas, entre ellos las reinas, emperatriz, musa, embajadora, pasistas, entre otros, quienes irán acompañados de las infaltables batucadas.

“Esa noche nuestras figuras en competencia darán el mejor show como tenemos acostumbrado hacer, tanto el club Pettirossi como los demás clubes (Universal, Nacional y 22 de Setiembre) se comprometen a dar la mejor performance con sus mejores figuras”, manifestó Diego Torres Campuzano, presidente del club Pettirossi, último campeón de los Corsos Encarnacenos.

A las beldades encarnacenas y al contagiante ritmo de las batucadas se sumarán los DJs residentes y el espectáculo internacional de la mano de la banda brasileña Natiruts, que llegará desde Brasilia con un show en vivo de reggae.

Las entradas se pueden adquirir en Ticketea, y el precio en Generales se pueden obtener desde G. 50.000, mientras que el sector Reggae Power el costo es de G. 4.000.000 con entrada para 10 personas y consumición por G. 1.500.000; el sector Platinum el precio es de G. 2.500.000 para 10 personas y consumición de G. 1.000.000, y el sector Gold es de G. 1.500.000 e incluye entrada para 10 personas y consumición por G. 500.000.

Cabe mencionar que a esta organización de los clubes encarnacenos con el apoyo de la Municipalidad se suman las productoras de eventos y locales nocturnos como ser discotecas de la ciudad de Encarnación como también de la ciudad de Posadas, Argentina.

Para el ingreso al evento se exigirá la presentación de la tarjeta de vacunación contra el Covid-19 con dos dosis.