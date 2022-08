Encaminando el grupo

Acerca de otros duelos apuntó que “en noviembre hay fecha FIFA, más que nada está para los que van a jugar el Mundial, pero seguro vamos a encontrar rival”.

EMOCIÓN. El volante de Nacional, Gustavo Caballero, expuso acerca de la nueva experiencia: “Estoy muy feliz, representar a nuestro país es un orgullo. Es una satisfacción muy grande tener a tu lado jugadores con experiencia y jerarquía, e ir aprendiendo de ellos”. Carlos Arrúa, de Nacional, la nueva cara en esta última citación, argumentó: “Un jugador siempre trabaja para estar en la Selección Nacional, que es lo más lindo que hay y estando cerca o lejos, uno siempre se ilusiona y ser parte de todo esto, es un orgullo realmente”.

Con relación a los experimentados, Richard Ortiz, de Olimpia, explicó acerca de las labores con el grupo local: “Los jóvenes siempre dan una mano muy importante, más aun teniendo en cuenta la intensidad que nos pide el técnico en su juego y con el aporte de ellos, lo vamos a lograr. Ahora lo importante es aprovechar y sumar mi granito de arena”.

A su vez, Iván Piris, de Libertad, consignó que “retorné después de un tiempo y me encontré con jóvenes de muchísima calidad, entonces eso suma al plantel, de cara a los amistosos que quedan y las Eliminatorias que se vienen”. “El profe me considera por derecha, yo me siento cómodo ahí pero estamos para ayudaren donde sea”, añadió el lateral derecho. Derlis González y Alberto Espínola quedaron fuera por lesión en esta oportunidad.

La Albirroja tras el duelo ante México, el 23 de septiembre viajará a Viena, Austria, para medirse con Emiratos Árabes Unidos y el 27 de septiembre lo hará en Sevilla, España, frente a Marruecos.



La Albirroja cierra hoy la segunda semana del microciclo. El amistoso ante México, el miércoles 31, tendrá además jugadores del fútbol azteca y EEUU.



Rojas, al quirófano

El defensor paraguayo Robert Rojas deberá volver a pasar por una operación tras constatarse dolores en la zona operada a causa de rotura de tibia y peroné que sufrió en abril pasado.

El defensor del River argentino ya venía en su última etapa de recuperación y se estimaba que podría volver a los campos a finales de este mes, pero esta situación retrasará aún más su retorno a la actividad.



Mismo formato

La Conmebol comunicó que pidió oficialmente a la FIFA que se mantenga el actual formato de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, tras la reunión del Consejo celebrado en Santiago de Chile.

Vale destacar que después de Qatar, la Copa del Mundo pasará a contar con 48 selecciones por primera vez en la historia en lugar de las 32 actuales y el cupo sube a 6.5 plazas.