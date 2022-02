Encadenado logró que Corte rechazara la acción de IPS

Así, planteó un amparo ante el Juzgado de Garantías 8, de Ciudad del Este, donde el 31 de diciembre del 2019 se admitió el amparo por el que ordenó al IPS a proveerle el medicamento.

Esto fue apelado por la previsional, por lo que el 9 de marzo del 2020, el Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala del Alto Paraná, confirmó el fallo.

Ante esto, en marzo del 2020, el IPS a través de la abogada Nora Banicie Murdoch planteó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte. Sin embargo, no había resolución hasta ayer.

Ante la desesperación por los años de mora, Lorenzo Melgarejo viajó a la capital, donde se encadenó desde el jueves frente al Palacio de Justicia, reclamando resolución a la Corte.

Ayer, el ministro Alberto Martínez Simón, vicepresidente primero de la Corte, habló con él sobre el caso. Después, Melgarejo fue hasta la Sala Constitucional, donde finalmente le dieron la resolución firmada por los ministros César Diesel, Víctor Ríos y Eugenio Jiménez, donde se rechazó in límine la acción del IPS.

En el caso, se dispuso el rechazo por dos votos a uno, ya que el ministro Jiménez entendió que la acción ya había caducado. Tras recibir el fallo, Melgarejo levantó su protesta. Señaló que no se justificaron por la tardanza. Le dijeron que no tenían excusas. Al final, solicitó al IPS que no pida aclaratoria o alguna acción para cumplir.