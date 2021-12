Enamorado de Paraguay

Paolorosso además puntualizó: “Antes de ir a la Selección ya conocíamos a los jugadores paraguayos, por lo que fue nuestro paso por Libertad y Cerro Porteño”. Agregando su óptica acerca del presente en la Absoluta: “Habría que mejorar el trabajo de base de las formativas al jugador paraguayo y buscar sacar a nivel nacional más jugadores ayudará a la selección nacional”.

DECARTÓ INVITACIÓN. El PF del elenco franjeado explicó el rechazo de los juegos amistosos en Uruguay: ”Hablamos con Julio (Cáceres, el entrenador) y dijimos que no es positivo jugar esos amistosos (invitación de Peñarol y Nacional) porque estaremos en la mitad de pretemporada. Julio piensa lo mismo; por las fechas, los amistosos en Uruguay complican los trabajos en la parte física”.

Abordando más de la charla con el DT, Paolorosso explicó: “Tata (Martino) me pedía tres tipos marcando a uno; ahora Julio me pide lo mismo. Me da la libertad de trabajar en lo físico”. Sumando: “Mis jugadores tienen que correr los 90 minutos. En mis planteles no hay privilegios, pero sí los que tienen mayor edad tendrán otro tipo de carga laboral en la semana”.

El argentino quedó además maravillado con la Villa Olimpia, a lo que remarcó: “De primer nivel para encarar un proceso serio con todas las herramientas”.



Paolorosso (PF), que tuvo pasos por Libertad y Cerro, afrontará una nueva etapa esta vez con el Olimpia.



“Pase por equipos de Boca Junior, Barcelona, la selección argentina, pero donde pase mejor sin dudas fue en la Selección Paraguaya”.



Continúa Olveira

El portero uruguayo Gastón Olveira prolongó su continuidad en el equipo de Olimpia.

La directiva del Franjeado hizo uso de la opción de compra del 50% de su pase al River charrúa, prolongando su vínculo por 4 temporadas más.

Olveira en total disputó 5 juegos por el plano local y 2 por Libertadores. En Copa Paraguay fue el titular todo el certamen, en donde el Decano obtuvo el título de campeón 2021.



Vera retorna

El argentino Santiago Vera está para retornar al Olimpia. El volante de 23 años expuso en charla con “Tengo que volver ahora a Olimpia pero sé que hay ofertas de otros equipos”.

Vera que disputó la temporada 2019 con la Franja, luego fue cedido a San Lorenzo y Almirante Brown a lo que sumó: “El 2 de enero tengo que estar allá o antes, para la pretemporada, pero recibí ofertas y eso se está estudiando”.





