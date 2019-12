En tres meses prevén multar por cartelería ilegal en capital

La normativa apunta a combatir la polución visual y a disminuir la elevada evasión existente por cartelería ilegal, donde se destaca, merced a un informe del Consorcio TX, que hay en Asunción 42.128 letreros publicitarios (entre rótulos y vallas) y solo 1.000 de ellos anotados en la base municipal de datos. Esto representa un monto de G. 8.500 millones que se está dejando de recaudar.

Wagner explicó que en un plazo no mayor a 90 días, la Comuna capitalina ya podrá empezar a aplicar las multas correspondientes por esta trasgresión o a retirar las gigantografías que son colocadas sin abonar un solo guaraní en concepto de canon.

TRÁMITES. El concejal asunceno señaló que con esta ordenanza se busca dar facilidad a la gente que tiene carteles identificatorios o publicitarios y que no están registrados para hacerlo de forma simplificada con una simple declaración jurada, para regularizar su situación.

Aclaró que no se trata de un blanqueo para aquella cartelería que se encuentra ubicada de manera irregular, como en sitios no permitidos, ya que los mismos no podrán acogerse a los beneficios de este registro.

“Con esto queremos desburocratizar el sistema. Los carteles ilegales ya están identificados y los que no se registren en el plazo que la Intendencia crea conveniente, que puede ser de 30, 60 o 90 días, serán pasibles de una intervención y de las multas que fije el Juzgado de Faltas o de su retiro definitivo”, expresó finalmente.