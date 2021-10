En tradicional misa de Caacupé solo podrán asistir feligreses inmunizados

Este año se realizará la emblemática misa y la tradicional peregrinación de fieles en el marco de las celebraciones de la Virgen de Caacupé en la Villa Serrana. Al respecto, el obispo Ricardo Valenzuela comunicó ayer que la novena y la misa central se llevarán a cabo de forma presencial, pero como requisito fundamental los asistentes deben presentar su carné de vacunación contra el Covid-19 y regirse bajo las normas sanitarias.

Por lo tanto, los devotos que no se encuentren inmunizados o que no hayan completado las dos dosis contra el Covid no podrán a asistir a los actos litúrgicos.