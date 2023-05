En Senado se hacen eco de torturas y excesos policiales

Volvió a remarcar que se encuentran en situación de vulneración de derechos humanos, ya que están hacinadas en la precariedad.

Anunció la presentación de una serie de pedidos de informes a distintas instituciones, con relación a este caso.

Reiteró que varios de los detenidos ni siquiera estaban involucrados en la manifestación, sino que eran personas que estaban saliendo de su trabajo o viven en la zona.

La progresista Desirée Masi sostuvo que no se puede estar cometiendo una serie de arbitrariedades, mandando al frente a la Policía Nacional y a la Fiscalía General del Estado.

“No pueden disparar a quemarropa y menos todavía en la cabeza o en el rostro”, cuestionó la legisladora.

El senador Carlos Filizzola comparó la actuación policial con la época de la dictadura de Alfredo Stroessner.

“Me recuerda esto a la época de Stroessner. Vamos a volver a la nefasta dictadura stronista. Se les atropellaba a los que salían a protestar, se les agarraba, se les arreaba sin orden judicial”, increpó.

Hugo Richer, del mismo sector, manifestó que el problema de fondo es el hartazgo y el desencanto de la gente que no tiene trabajo, y ni siquiera para comer.

“A esa gente que no tiene trabajo, que no come, que vive en la marginalidad social, sin tierra, sin reforma agraria, con autoridades e instituciones corruptas e impunes, no le importa la libertad y la democracia”, sentenció. Reclamó, además, que se haya normalizado la compra de cédulas, en las elecciones, así como el voto asistido, que en realidad es inducido. Esperanza Martínez, también del Frente Guasu, llamó la atención y advirtió sobre una alarma social y política. “Esta situación de desigualdad social, donde un grupo de familias privilegiadas viven en condiciones extraordinarias”, acotó.



A esa gente que no tiene trabajo, que no come, sin tierra (...), no le importa la libertad y la democracia.

Hugo Richer,

Frente Guasu.



Otros no tienen nada que ver (con la protesta), y están a punto de perder el trabajo. No tienen abogado y no les dejan salir.

Desirée Masi,

Partido Progresista.