En Senado buscan crear comisión para estudiar ajuste de impuestos

El proyecto en cuestión había sido presentado por la bancada del partido Patria Querida y ayer, en Mesa Directiva del Senado se incluyó en el orden del día del jueves.

El senador de Patria Querida Stephan Rasmussen dijo que la intención es crear una comisión en la que estén representadas todas las bancadas, con un senador por bancada, para el estudio durante los próximos meses, incluyendo el receso parlamentario, del sistema tributario.

El legislador cree que para mediados de marzo se podrían tener proyectos de ley más concretos.

Mencionó que el Ministerio de Hacienda cuenta ya con un proyecto en este sentido, pero que todavía no fue socializado. “Hacienda tiene un proyecto, todavía no lo presentó, y justamente uno de los objetivos es analizar ese documento con todas las bancadas y ver si es que se acompaña o no o si se modifica. Creemos que es el momento oportuno para analizar eso, ahora que está comenzando un nuevo gobierno (...)”, señaló a ÚH.

Versiones. Se rumoreaba que la cartera de Hacienda desde hoy empezaría a socializar su proyecto de reforma tributaria con los principales sectores económicos del país; pero en la tarde de ayer, desde la institución desmintieron esta información. “El Ministerio de Hacienda no tiene ninguna propuesta para la comisión. Lo que tiene son trabajos realizados con asistencia de técnicos de renombre que señalan diversos aspectos de la matriz tributaria. Estos informes van a ser puestos a conocimiento de la comisión para su análisis”, informaron desde el Fisco. Dicha comisión está en proceso de conformación, señalaron.