En San Ignacio se juega el Nacional C20

Los juegos por la fecha 1 (18.00): Paranaense vs. Limpio, Santa Rosa vs. Villarrica, San Ignacio vs. Ñemby y Encarnación vs. Concepción. Mañana (19.00): Limpio vs. Sta. Rosa, Ñemby vs. Encarnación, San Ignacio vs. Concepción y Paranaense vs. Villarrica.

El jueves 23 (19.00): Santa Rosa vs. Paranaense, Limpio vs. Villarrica, San Ignacio vs. Encarnación y Ñemby vs. Concepción. Semifinales (viernes 24) y final (sábado 25).

Metropolitano. Por la División Oro, esta noche en Fomento (20.00), por la fecha 3 de la etapa 2: José Meza vs. Primor y San Alfonso vs. Universitario.