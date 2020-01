En PMT rechazan ser coimeros y piden a Nenecho lavar su imagen

Apoyados por la dirigencia de los sindicatos Sitrama y Simuca, los uniformados se concentraron en el Cuartel de Campo Grande y forzaron la presencia del director general de Gabinete, Wilfrido Cáceres, a quien reclamaron retractación de estas afirmaciones y la provisión de equipos, insumos y garantías para la prestación del servicio en las calles.

Si bien exigen al intendente Óscar Nenecho Rodríguez, como titular del Ejecutivo Municipal, sentar postura para revertir esta situación, responsabilizan al director de la Policía Municipal, Roque Troche, de lo que consideran un “manoseo injusto” y exigen que presente disculpas.

La jefa del Área Administrativa de la PMT, inspectora Silvia Araújo, también reclamó que el jefe comunal aclare que la suspensión de las barreras, que ya rige desde el 2015, no implica que no se pueda intervenir y aplicar multas a los conductores que incurran en infracciones. “Esas atribuciones no nos dan las autoridades de turno sino la ley”, resaltó.

El jefe de la Unidad 10 de esta fuerza policial, inspector Silvio Morel, sostuvo que no se oponen a una investigación, pero exigió que presenten pruebas, nombres, de manera a evitar “que se salpique a todos los agentes de tránsito”.

“Tenemos familia, amigos y a la sociedad detrás nuestro. Ahora salimos a las calles y nos tratan de coimeros. Y eso no es así. Trabajamos en condiciones adversas y con muchas carencias. Si van a acusar que lo hagan con nombre y apellido y pruebas”, insistió.

SALIDA. El director de Gabinete, Wilfrido Cáceres, tras solicitar las disculpas del caso y pedir el apoyo de los agentes para mantener el orden en el tráfico asunceno, pidió a los mismos una tregua de 24 horas para instalar una mesa de diálogo y buscar una solución al impasse y a sus pedidos de mayores recursos.

“Todas las dependencias están haciendo agua. Pero estamos trabajando para que las distintas direcciones puedan contar con todo lo necesario para realizar de manera efectiva sus tareas. Necesitamos de cada agente para salir a las calles a ordenar el tránsito. Si ustedes no lo hacen esto será un caos. Tal vez se haya interpretado mal lo de la investigación, pero ustedes y nosotros somos gente que trabaja”, puntualizó.