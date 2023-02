En nuevo libro, DeSantis reconoce que quiere ser presidente

El título completo de este libro autobiográfico es The Courage to Be Free: Florida's Blueprint for America's Revival (El coraje de ser libre: el plan de Florida para el renacimiento de Estados Unidos) y apunta en la dirección de que al gobernador republicano el territorio del estado sureño se le ha quedado pequeño.

Reelegido por una amplía mayoría en 2022, el abogado y excombatiente en Irak ha dado otras señales de que puede estar cerca de anunciar que competirá por la nominación presidencial republicana.

Ya lo ha hecho su antiguo mentor, el ex presidente Donald Trump, cuyos reiterados ataques a DeSantis son vistos también como un indicio de que los rumores son ciertos.

Pero, en vísperas de la publicación del libro al gobernador le han llegado los dardos desde una crítica literaria del diario New York Times, que ha comentado su nuevo libro y del llamado War Room (sala de guerra) del Comité Nacional Demócrata.

"La sensación general que se obtiene al leer sus nuevas memorias es la de un esforzado mecánico: alguien que se ha esforzado mucho en estudiar en qué dirección sopla el viento en el Partido Republicano y está aprendiendo a comportarse en consecuencia", dice la crítica Jennifer Slazai, en una reseña publicada este lunes en el diario neoyorquino.

A la "frialdad aburrida" que, a su juicio, caracteriza el relato que DeSantis hace de sus logros se suma una "intimidante sensación de superioridad", que es "inconfundible incluso cuando trata de disfrazarla con un manto de libertad".

El llamado War Room demócrata dijo en un comunicado que antes de publicar este libro DeSantis ya reveló "su verdadera guía para gobernar: una agenda extrema que pone la base MAGA (Make America Great Again), sus propias ambiciones y sus donantes ultrarricos por delante de los floridanos". EFE