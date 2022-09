En menos de un año, Hernandarias se endeuda por G. 7.000 millones

La Municipalidad de Hernandarias adquirirá un préstamo de G. 7.000 millones para pagar por un inmueble donde se construyó un polideportivo, cuyos acreedores están divididos, y otro para un camposanto. La Junta aprobó por mayoría el pedido del intendente Nelson Cano, quien ya había recurrido a otro préstamo de G. 5.500 millones para pagar salarios.

El pedido fue presentado por el intendente Nelson Cano y 9 de los 12 concejales municipales aprobaron la realización del millonario préstamo, que será utilizado para pagar por un terreno ubicado en pleno centro de la ciudad, donde la Municipalidad en administraciones anteriores había construido un polideportivo, sin tener la propiedad.

En el año 2017 el anterior administrador, Rubén Rojas, construyó una gradería en un espacio de 100 metros cuadrados, bajo un compromiso de abonar G. 100 millones a la Iglesia de Dios del Paraguay, que tenía la posesión del terreno. El resto del inmueble supuestamente también era de la misma congregación, donde se construyó el área de recreación. La autorización para el pedido de préstamo a la Junta Municipal fue solicitada luego de que el abogado Claudio Ramírez presentara una advertencia de que iniciaría una demanda, en agosto pasado, por el cobro de G. 2.600 millones por todo el predio, que conforme con los antecedentes pertenecía en su totalidad a la congregación a la que representa.

DOS RECLAMANTES. En el seno de la institución religiosa se había presentado el pastor Paulino Lorenzo Amarilla, como representante de la Iglesia para la firma del acuerdo con el ex intendente Rubén Rojas. En ese contexto, se presentó el abogado Tulio Rivas, también como representante de la misma congregación, y planteó una acción judicial logrando una medida cautelar de prohibición de innovar.

La Comuna igual terminó de construir las graderías del polideportivo en el espacio de 100 metros cuadrados, pero no pudo honrar su compromiso. La acción judicial actualmente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, conforme a lo señalado por Rivas a través de una nota remitida a la Junta Municipal.

DUDAS. Son tres los concejales que votaron contra la autorización del pedido de préstamo, por las dudas instaladas con relación a los propietarios del inmueble, la extensión reclamada por la institución religiosa y la tasación actual, para poder comprometer a la institución municipal en otra millonaria deuda. Se trata de Germán Ibarrola y Nilda Venialgo, independientes, y Rosa Ojeda, liberal.

“Creo que no es urgente hacer el préstamo, porque todavía no se esclareció la situación del polideportivo, no se sabe exactamente cuántos metros están ocupados y cuál es la tasación para poder pagar”, afirmó Ojeda.

Por su parte, Germán Ibarrola remitió una nota al Banco Continental, en la que advirtió que el objeto del préstamo solicitado por la Intendencia municipal está en litigio judicial y actualmente ante la Corte Suprema de Justicia, refiriéndose al problema entre los dos grupos de la Iglesia de Dios del Paraguay.