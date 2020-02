En medio de peleas, Añetete define candidato de consenso en capital

La definición por la intendencia se está dando en medio de conspiraciones y peleas entre el concejal Julio Ullón y el senador Martín Arévalo, por un lado.

A ellos se le suma Juan Manuel Brunetti, quien entra como un outsider con su propio movimiento, Héroes Republicanos. Pero pese a eso, en el oficialismo varios actores políticos están buscando que sea elegido como candidato de consenso. Trascendió que Brunetti mantuvo el martes una reunión con el vicepresidente Hugo Velázquez, quien ya está impulsando su candidatura. Los Samaniego, Lilian y Arnaldo fueron en principio sus principales promotores tras bambalinas, aunque siempre lo niegan.

De esta forma se forma una coalición entre los Samaniego, principalmente Lilian y el vicepresidente para candidatar al empresario. El precandidato también se reunió con Horacio Cartes y al parecer está avanzando en las negociaciones.

Hace un mes también se habló del ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, de quien lo único que se sabe es que el mandatario Mario Abdo Benítez lo estaba impulsando, pero hasta ahora los movimientos no han hablado con él, según se informó.

Tanto Arévalo como Ullón están en desacuerdo en que el candidato sea Brunetti o Roa por falta de militancia en el Partido Colorado.

Arévalo dijo que “a Brunetti es imposible elegirle en Añetete siendo que no es del movimiento, y aparte es candidato de Santiago Peña”.

“Seríamos pésimos en negociaciones si elegimos a Brunetti porque de esa forma quedan la Junta y la intendencia para el cartismo”, indicó, señalando que al empresario se lo identifica más con el cartismo.

Añadió que no sería correcto que se elija a un candidato fuera de los movimientos HC y Añetete,” donde algunos están queriendo jugar su partido y sobre todo hay que respetar a la gente que estuvo en las últimas elecciones”. Arévalo recordó que fue jefe de campaña y Ullón fue tesorero en las elecciones pasadas en capital. “Gracias a Asunción se logró la victoria de Marito. Asunción salvó la plata”, dijo el senador.

“Si se define entre Ullón y yo, me parece correcto por ejemplo hacer una fórmula para la elección entre los dos. No estaría bien que se elija un candidato fuera de nosotros dos. Si le eligen a Ullón puedo aceptar incluso y creo que de la misma manera él tendría que analizar y aceptar si me eligen a mí”, sostuvo.

Agregó que no se puede plantear “a dedo” la elección de un candidato. “

Sobre el ministro Joaquín Roa precisó que “no puede ser el candidato porque vive y vota en Fernando de la Mora”.