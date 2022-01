En la región, vacunaron a unos 8 millones de niños y sin secuelas

Esta vacuna que se colocará desde el lunes no tiene efectos colaterales graves, solo leves: Un poco de dolores musculares o dolores en el sitio de la colocación. Dra. Ana Campuzano, médica pediatra.

Se trata de la misma plataforma de inmunizantes que llegarán este viernes al país, como parte del generoso gesto del Brasil que donó 500.000 de dosis de CoronaVac.

El arribo de este lote de cooperación estaba previsto para anoche; pero finalmente su llegada se produciría hoy al mediodía, a las 11:30, en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi.

Desde la Sociedad Paraguaya de Pediatría señalan que se trata de una vacuna segura y eficaz; más aún por lo descrito más arriba: Se ha probado en millones de niños y niñas, incluso desde los 3 años, sin ningún efecto colateral grave.

Es por eso que los médicos alientan a los padres a no desaprovechar esta oportunidad de vacunar a sus hijos.

La doctora Ana Campuzano, presidenta de esa nucleación de pediatras, explica que las vacunas de virus muerto o inactivado, se utilizan desde hace más de 40 años contra otros tipos de virus como el sarampión, la poliomielitis, Hepatitis A, etc. “A los padres les digo que vacunen a sus hijos porque los beneficios son infinitamente superiores a los riesgos. Además esta vacuna que se va a colocar desde el lunes no tiene efectos colaterales graves, no tiene efectos adversos, solo leves: Un poco de dolores musculares o articulares, dolores en el sitio de la colocación así como cualquier otra vacuna que se han puesto a lo largo de sus vidas”, sostuvo.

El Ministerio de Salud Pública oficializará hoy la fecha de inicio de la campaña de vacunación con las vacunas CoronaVac, a los niños y niñas de 5 a 11 años de edad.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se adelantó anteayer y anunció que esta fase esperada de vacunar a los más pequeños arrancará el lunes 31.

De esta manera, se espera que los niños puedan llegar con cierto nivel de inmunidad (50,3%) al inicio de la actividad escolar, el próximo 21 de febrero.

Los pediatras –revela Campuzano- empezaron a recibir solicitudes de vacunación en menores de cuatro años que cumplirán cinco a fines de marzo.

“Hay padres que me dicen: ‘Yo no les voy a mandar a mis hijos hasta que tengan las dos dosis”, refirió al estimar entre la primera y segunda dosis “al 15 de marzo recién van a estar totalmente vacunados”.

Todos los estudios publicados sobre el impacto de la inmunización pediátrica –dice- indican que las vacunas salvan en un 100% el riesgo de morir; 67% se evita la hospitalización en terapia.

“La vacuna que se va a colocar desde el lunes evita 100% la muerte en niños y en 67% evita la hospitalización inclusive”, indicó.

Prueba suficiente

Campuzano refiere que entre Argentina y Chile se aplicaron más de 6 millones de dosis de virus inactivado. En el caso argentino, estima, son más de 3 millones de niños vacunados con Sinopharm.

“Las publicaciones salieron cuando ya habían más de 2 millones, pero después se vacunaron muchísimos, sin ningún inconveniente también”, sostuvo.

Lo propio sucedió en Chile, donde de setiembre a diciembre pasado se inoculó a más de 2,5 millones de niños con CoronaVac. En noviembre, habían ampliado la franja de vacunación incluyendo a los de 3 y 4 años de edad.

A la estadística regional se suma Colombia que también aplicó la vacuna del fabricante chino Sinovac en la población pediátrica de 3 a 17 años. “No tengo la cifra actual, pero cuando leí la publicación de la sociedad eran ya 2 millones de niños”, mencionó.

Reportes periodísticos indican que a mediados de diciembre de 2021, Colombia vacunó a cerca de 2,4 millones de niños entre 3 a 11 años, en el lapso de 40 días. Al 12 de enero sumó a 3,2 millones niños con una dosis y 1,2 millones con el esquema completo.

Referencia. Las dosis chinas donadas al país se usaron en millones de niños y sin efectos graves.

llamado. Instan a los padres a inscribir y llevar a vacunar –desde el lunes- a hijos de 5 años o más.

Vacunatorios nuevamente habilitados

El Ministerio de Salud, a través de las redes sociales, informó que las tomas de hisopado se volverán a realizar en el autódromo Rubén Dumot una vez que sean subsanados los inconvenientes derivados del temporal del miércoles, que derribó parte de la estructura montada en el lugar.

Asimismo, con referencia a la vacunación contra el Covid-19, la cartera sanitaria aclara que las aplicaciones de los biológicos sí se pueden suministrar en el ex-Aratirí y también se restableció el servicio en la Costanera de Asunción.

Durante las últimas semanas, el Ministerio de Salud Pública realiza un promedio de 13.000 tomas de muestras diarias de Covid-19. El autódromo es uno de los sitios más concurridos en el Departamento Central.

El fuerte temporal que se produjo el miércoles afectó de forma considerable a las instalaciones del centro de toma de muestras del autódromo Rubén Dumot y otros vacunatorios, debido a los fuertes vientos que ocasionaron daños importantes en varios centros.