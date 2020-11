En Itauguá es el duelo por la sobrevivencia

El juego preliminar de hoy es de alta importancia y trascendencia. Desde las 18:15 dirimen 12 de Octubre y Sportivo San Lorenzo, en la ciudad de Itauguá, dos de los equipos más comprometidos por el promedio. Es el partido que puede marcar el futuro de estas dos instituciones en Primera División. De ganar el “12” dará un paso enorme en su excelente campaña al jugarse las tres primeras fechas del Clausura, donde, sorprendentemente, es uno de los punteros con siete unidades. El Rayadito no puede darse el lujo de perder. Metido en zona de descenso debe ganar para seguir soñando. De lo contrario, el rival de turno le ampliará la ventaja en el promedio. Los detalles: Estadio: Luis Salinas. Árbitro: Éber Aquino. Líneas: Héctor Medina y Silvio Alfonso. Cuarto árbitro: Juan López. VAR: Mario Díaz de Vivar.

no han ganado. El juego de fondo de hoy entre Guaraní y General Díaz, desde las 20:30, no es de menor relevancia. Es el choque de dos que no han ganado aún en el Clausura. El Cacique sorprendió por su ineficacia, ya que solo hizo un gol y un punto en tres partidos.

El General anda peor: Cero puntos en las posiciones y con la guillotina a punto de caer sobre su cuello por ser el último en el promedio. Un paso en falso y cae al abismo. Estadio: Rogelio S. Livieres. Hora: 20:30. Árbitro: Carlos Paul Benítez. Líneas: Julio Aranda y Nancy Fernández. Cuarto árbitro: Julio Quintana. VAR: José Méndez.