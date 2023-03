En IPS persiste escasez de insumos básicos para cirugía y medicamentos

ÚH remitió las consultas sobre la nómina al Departamento de Prensa del IPS, pero días después siguen sin remitir una respuesta.

QUEJAS VIRTUALES. En plena epidemia de chikungunya, los asegurados denuncian la escasez de medicamentos esenciales para el tratamiento de la enfermedad de arbovirosis.

La asegurada Antonia Arroyo escribió en Twitter que de cuatro ítems recetados, solo le entregaron una tableta de paracetamol en el IPS, lo demás tuvo que comprar de la farmacia.

Miguel López posteó que a todo el déficit en los servicios de salud, el asegurado debe comprar hasta suero y gasa para el paciente y aguantar una “pésima atención”.

Por otra parte, el usuario con el seudonimo “The Critic” relató en la red social que “diariamente a los familiares de los pacientes los médicos le dan una lista de ítems que ellos mismos deben comprar”.

Entre los insumos que se solicitan para cirugías van desde hilo de nylon hasta bisturí, según las denuncias frecuentes en las redes sociales.

La asegurada Erika Gill lamentó que cada mes se paga para acceder a medicamentos, pero no hay. “En febrero no nos dieron hierro sacarato a los pacientes renales que es básico para tratar la anemia de la enfermedad. Tampoco nos entregaron nuestras vitaminas y no nos dan explicación”, se quejó. Los reclamos al IPS son el posteo de cada día.

MÁS DEFICIENCIAS. No solo faltan medicamentos, sino que hay otras falencias en los servicios como la caída constante del sistema informático. Situación que afectó por horas la atención médica y el agendamiento en el Hospital Ingavi hace unos días.

A esta situación se suma la escasa disponibilidad de sillas de ruedas en el Hospital Central. Bárbara María relató este caso en Twitter. “No tenían silla de ruedas para movilizarle (a mi abuela), tuvieron que improvisar una camilla para trasladarle. Tienen 2 sillas de ruedas para todo un nosocomio”, se indignó.