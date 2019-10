En General solo se parcha el problema

Los jugadores de General Díaz cobraron un mes de salario atrasado y gracias a eso se presentaron a jugar el sábado frente a Capiatá, encuentro que lo ganaron 3-1. Con esa victoria, el conjunto dirigido por Cristian Martínez dio un salto importante en la tabla del promedio, saliendo de la peligrosa zona del descenso.

Pero en campamento de las Águilas aún las aguas no están en calma, pues mientras la directiva no cancele la deuda que tiene con los jugadores (algunos llegan a 5 meses de atraso además de premios), la situación, amenaza de no presentarse a jugar por falta de pago, tiende a repetirse fecha tras fecha.