En el Sur de Misiones y Ñeembucú claman por camino de todotiempo

Desde San Ignacio hasta Yabebyry en un trayecto de 65 km, desde hace dos años está totalmente asfaltado, con fácil y rápido tránsito. Pero desde Yabebyry llegar a Laureles es una verdadera odisea. Urge realizar un camino de todo tiempo, ya sea un enripiado, empedrado o asfaltado. Ello contribuirá para llegar a Cerrito, también en Ñeembucú, desde San Ignacio o Ayolas con mayor rapidez y sobre todo con más comodidad en el tránsito automotor. De Laureles a Cerrito el trayecto es de 38 km y está bastante transitable por ser un camino enripiado, lo que le hace de todo tiempo.

“El objetivo es insistir en las gestiones con el Gobierno Central para conseguir un camino de todo tiempo, si es posible el asfaltado del tramo que viene desde Ayolas hasta Laureles, apenas asumí como intendente me estoy dedicando para tratar de lograr ese objetivo”, dijo el intendente de Laureles, Fermín Candia. El político de 55 años de edad es un laureleño que cuando terminó su bachillerato salió de su pueblo como tantos otros en busca de mejores horizontes. Vivió 27 años en ciudades argentinas trabajando como constructor. Trajo un ahorro, retornó y se radicó en su pueblo, donde se dedicó a la ganadería. “Cuando partí hace más de 30 años, siempre pensé en regresar y hacer algo por mi pueblo, que siempre fue muy estancado, por eso volví unos años atrás, me presenté como candidato a intendente por el PLRA y gané las elecciones el pasado 10 de octubre”, dijo.

Candia también tiene otro objetivo prioritario entre sus planes de gobierno municipal, que es la salud pública de su distrito. “Es que contamos con un puesto de salud que casi no tiene nada, nunca se hicieron gestiones que puedan favorecer a mejorar, con decirte que no tenemos ningún solo médico te digo todo”, dijo el jefe comunal. Su director es David Lugo, un técnico enfermero. Candia dijo que una de sus prioridades va a ser construir una sala para ecografía y otra para laboratorio. “En nuestro puesto de salud no tenemos nada prácticamente, la gente de mi pueblo tiene que ir a Pilar o a San Ignacio, recorriendo en ambos casos más de 100 km, para buscar solución a problemas mínimos de salud y eso no puede ser”, dijo Candia. Señaló que su intención es tratar de sacar a Laureles del estancamiento en el que se encuentra. “Cerrito es un distrito vecino nuestro, que en los últimos años creció mucho, y nosotros también tenemos que salir de este estancamiento en el que estamos; por eso voy a poner mi mejor empeño para lograrlo”, dijo.