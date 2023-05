En el Senado consideran positivo que vitalicios participen, pero sin blindaje

“Vamos a analizar, sin inconveniente. El presidente tiene la legítima facultad de hacer este tipo de planteamiento”, refirió Ovelar.

“Es interesante. Que ejerzan su rol y presenten proyectos. Es saludable que participen de las sesiones y aporten sus enriquecedoras experiencias”, manifestó el legislador.

“No quiero hacer pronósticos. Me he juramentado no opinar mucho del accionar del compañero Mario Abdo. Ojalá su participación sea positiva. Fue legislador también. Puede contribuir. No veo de ninguna manera como una afrenta a la institución”, dijo.

“Tendríamos más que nunca adecuarnos al sistema republicano de división de poderes. En el Legislativo en los últimos años, en casos de hechos irregulares, siempre se ha dado la vía libre al Poder Judicial para llevar a cabo investigaciones, sea cual fuere, activo o vitalicio”, indicó.

“No es necesario que se plasme en una ley. Tuvimos ejemplos clarísimos. En el Senado se aplica con mucha precisión el artículo 23, que muchas veces ha servido para transgredir normas, incluso inconstitucionales. La mayoría marca el itinerario del Congreso”, sostuvo Ovelar.

“Todavía no leí. Me parece interesante. De hecho, creo que corresponde que el senador vitalicio pueda participar de la sesión con voz, pero sin voto”, señaló Buzarquis.

“No te blinda de nada. No significa ningún blindaje. Hay que analizar el contexto del proyecto. No estaría de acuerdo que sea un blindaje para nadie”, sostuvo el liberal.

“Me ratifico que corresponde que cualesquiera de los ex presidentes puedan participar”, concluyó el senador.