En el Norte y el Este hubo empates al volver el fútbol

En el duelo de apertura, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero, el 2 de Mayo y el benjamín Guaraní de Trinidad no se sacaron ventaja e igualaron sin goles.

En diálogo con El Extra de FALG, Cristóbal Cubilla, el DT de Guaraní de Trinidad, apuntó: “Nos tocó un equipo duro para el arranque, pero estamos contentos por el resultado y este punto es muy valioso. Ahora debemos redoblar esfuerzos para el viaje hasta Asunción buscando sacar otro buen resultado”. El DT además adelantó que oficiaron de local en su cancha: “Jugaremos en casa, la gente acá es muy futbolera y debemos sacar el mejor provecho, de a poco queremos estabilizarnos e ir escalando posiciones”.

SIN EL PRESIDENTE. En Ciudad del Este se cumplió la ceremonia inaugural del certamen, aunque no estuvo presente el presidente, Víctor González, que se encuentra en Japón como parte de la delegación de fútbol femenino que disputó un amistoso. Representó a la directiva Carlos Ríos, vicepresidente.

Seguidamente, el 3 de Febrero y Fulgencio Yegros de Ñemby igualaron 1 a 1. Abrió el marcador para la visita Carlos Herrera (de cabeza a los 21’) e igualó Digno González , con un golazo a los 46’.

MÁS DUELOS. Hoy: Fernando de la Mora vs. San Lorenzo (estadio Emiliano Ghezzi, a las 10:00), Trinidense vs. Santaní (en el Martín Torres, 10:00) y Tacuary FBC vs. Iteño (Roque Battilana de Recoleta, 10:00).

Mañana: Ameliano vs. General Caballero JLM (R. Battilana de Recoleta, 8:00), Atyrá FC vs. Rubio Ñu (San Francisco de Asís, 10:00) y Resistencia SC vs. General Díaz (Tomás Beggan Correa, 10:00). El lunes 12: Capiatá vs. Independiente CG (en el Erico Galeano, a las 19:00).