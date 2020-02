En el CIP estiman que habría retrasos con importación de China

Es lo que señaló ayer el titular del Centro de Importadores del Paraguay, Neri Giménez, quien describió el panorama del momento sobre cómo estaría afectando el citado problema a las importaciones nacionales de China Continental.

En principio, aclaró que el movimiento tuvo una pausa debido a que estuvieron celebrando el año nuevo chino, pero los feriados se extendieron tres días más por el tema del coronavirus.

Apuntó, no obstante, que los empresarios chinos siguen comunicándose con sus pares paraguayos y alertaron que muchos embarques y productos van a sufrir una demora.

“Si es que el coronavirus se sigue expandiendo, las condiciones van a cambiar y vamos a tener que ir mirando y buscando alternativas de otros países o reprogramar todo para ver cómo traer los productos de China”, subrayó.

Giménez precisó que el setenta por ciento de las importaciones de productos que realiza el país provienen de China. “Podría decir que casi todo los rubros, excepto el petróleo. Se traen maquinarias, vehículos, electrodomésticos, insumos, materia prima y muchos otros más. Es impresionante el volumen de productos que vienen”, enfatizó.

Apuntó que, de momento no hay un plan de contingencia que pueda ser implementada por el CIP. “Es que no tenemos alternativa. Estamos siguiendo paso a paso el avance del virus. Si se va expandiendo será preocupante. Una de las consecuencias ya es que las grandes compañías aéreas ya suspendieron los vuelos. No todas suspenden, pero de hecho van a haber impedimentos en el comercio en todo sentido”, recalcó.

El titular del gremio de importadores indicó que muchos ejecutivos que normalmente visitan China después del año nuevo ya no lo van a hacer. “Vamos a ver qué pasa. Ahora lo que tenemos es que va a haber un atraso en la provisión de productos, especialmente de los terminados, como también en los embarques y la producción”, recalcó.

Miedo. Consideró que también se debe entender que el coronavirus generó una sicosis en China. “Este país tiene grandes fábricas con hasta diez mil obreros. Hay que ver cuanta gente puede estar infectada en un momento dado. Entonces, hay sicosis”, acotó.

Finalmente, Giménez manifestó que hasta ahora no se puede decir que haya una situación grave con las importaciones y que en la comunicación que están manteniendo lo que se dice es que muchas producciones se van a retrasar.