En el caso audios, rechazan recursos de defensas

Con ello, esta mañana, desde las 11:00, comenzará formalmente el juzgamiento a los cuatro acusados con la lectura del auto de apertura a juicio oral y los alegatos iniciales.

En la causa, están juzgados los ex senadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto, a más del ex ministro Carmelo Caballero y el ex secretario del JEM Raúl Fernández Lippmann.

El miércoles, los jueces Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García habían rechazado todos los incidentes, exclusiones e inclusiones probatorias a más de las excepciones.

Ayer, la defensa de Raúl Fernández Lippmann recurrió el rechazo de excluir a la periodista Mabel Renfeld como testigo del caso. Sostuvo que su declaración no era relevante al no estar los audios ilegales.

La representante de Óscar González Daher planteó recurso contra el rechazo de la nulidad parcial de la acusación porque no constituía hecho punible, y por falta de indagatoria previa, además del rechazo de las exclusiones de las notas a Abc Color y el informe de Auditoría de Gestión. Se alegó falta de fundamentación.

La defensa de Carmelo Caballero promovió reposición y apelación en subsidio contra el rechazo de las excepciones de falta de acción y los rechazos de las exclusiones del cruce de llamadas y la inclusión de testigos, entre ellos, el de José Domingo Almada.

Por su parte, la Fiscalía solicitó el rechazo de los recursos. Dijeron que los jueces explicaron correctamente los argumentos, y las defensas no señalaron los agravios concretos.

Los magistrados dijeron que se ratificaban en sus fallos por los mismos fundamentos. La resolución del auto de apertura ya fue revisada por Apelación y los pedidos eran extemporáneos.