En CDE no ejecutaron Fonacide en 2020

En el año 2020 no se realizó ninguna obra en las escuelas precarias de Ciudad del Este, hecho que había sido denunciado por la ONG Reacción Paraguay. El intendente Miguel Prieto señaló que destituyó a la directora de Área Urbana, Stefany Garcete, por no haber presupuestado y ejecutado los recursos, y prometió que este año ejecutarán la totalidad de los fondos.

Para este año, la Comuna ya tiene 40 relevamientos y proyectos que serán remitidos al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para su aprobación y parte de los recursos ya están comprometidos en licitaciones.

David Riveros García, ejecutivo de Reacción Paraguay, posteó en los últimos días que existen G. 20 mil millones en cuentas bancarias de Fonacide de la Municipalidad de Ciudad del Este, mientras que en el año 2020 se tenían más de G. 15 mil millones durmiendo en las cuentas bancarias y no se hizo una obra de infraestructura, señalando que otros municipios no tienen ni el 30% de lo que la Comuna local recibe anualmente en ese concepto.

SIN INVERSIÓN. La falta de realización de obras en el ámbito de la Educación había sido documentada y denunciada a través de un informe publicado en diciembre del año pasado por Reacción. El informe añade que se priorizaron las licitaciones para empedrados, costanera y un nuevo cementerio, relegando a la educación.

Al respecto, el intendente Prieto afirmó que la no ejecución de los fondos del Fonacide fue uno de los fracasos de su Gobierno, que incluso actualmente está siendo utilizado políticamente en su contra. “Lo de Fonacide, no haber presentado los proyectos para la ejecución, le costó el cargo a la directora Stefany Garcete. Yo quedé mal parado por eso, pero el lunes presentamos los 40 relevamientos y proyectos para enviar al sistema para que nos apruebe y este año vamos a gastar todo ese dinero”, afirmó el viernes último. Garcete fue reemplazada por la arquitecta Marlene Aguilera, en la Dirección de Área Urbana. “Pedimos disculpas a la ciudadanía, es uno de los fracasos de mi gobierno no haber ejecutado Fonacide. Por falta de previsión de Área Urbana, no puedo estar pendiente de todo eso”. EM