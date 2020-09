En busca del gran objetivo

La victoria definirá de una el torneo; mientras que el empate, en caso que Olimpia iguale, logrará levantar su título número 33.

Francisco Arce hoy ordena la última práctica de fútbol en La Nueva Olla, donde reconfirmará lo que se está manejando, que repetirá equipo que viene de empatar ante Libertad: Muñoz; Espínola, Patiño, Duarte y Arzamendia; Giménez, Cardozo Lucena, Villasanti y Aquino; Carrizo y Churín.

SOLIDEZ. Rodrigo Muñoz se transformó en la figura del equipo de Francisco Arce. Desde el regreso al fútbol posreceso de pandemia recibió solo cuatro goles en 11 partidos.

“Estamos muy sólidos a la hora de no tener la pelota, somos un equipo obrero que trabaja en presionar y recuperar el balón al rival”, rescató Muñoz en charla con la 1120 AM. Pero sus números no son solo resultados de sus tapadas, sino del trabajo en conjunto valoró el portero charrúa: “Uno no juega solo, también es fruto de un gran trabajo de todos los muchachos”.